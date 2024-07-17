Президент Польши Дуда: победа России на Украине может закончиться войной с НАТО

Что касается Польши, она уже значительно увеличила расходы на оборону, хотя они и требуют «большой жертвы» от государства и общества. В июле минобороны республики сообщило об увеличении количества своих военных на границах с Россией и Белоруссией до 17 тыс. человек. Из них 8 тыс. будут дежурить непосредственно на границе, а еще 9 тыс. находиться неподалеку в состоянии постоянной готовности, чтобы по сигналу прибыть в нужное место в течение 48 часов.