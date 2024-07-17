Вооруженные силы ЦА и Азербайджана отработали сценарий по обезвреживанию бандформирований

Мероприятие прошло в рамках военных учений «Бирлестик-2024». По сценарию, воинские контингенты провели совместную операцию по обнаружению, блокированию и уничтожению вооруженных бандформирований.
Участники выполнили эпизоды совместных действий оперативных групп, состоящих из представителей спецназа, авиакрыльев, артиллерии, операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В учениях было задействовано около 4 тысяч военнослужащих и до 700 единиц тяжелого вооружения.
Помимо учений, силовики соревновались в движении по азимуту, стрельбе, армрестлинге, гиревом спорте, перетягивании каната и футболе.