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Вооруженные силы ЦА и Азербайджана отработали сценарий по обезвреживанию бандформирований

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Этой ночью на казахстанском полигоне «Оймаша» военнослужащие Узбекистана совместно с командами ВС других стран Центральной Азии и Азербайджана отработали действия по локализации вооруженного конфликта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Мероприятие прошло в рамках военных учений «Бирлестик-2024». По сценарию, воинские контингенты провели совместную операцию по обнаружению, блокированию и уничтожению вооруженных бандформирований.

Участники выполнили эпизоды совместных действий оперативных групп, состоящих из представителей спецназа, авиакрыльев, артиллерии, операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В учениях было задействовано около 4 тысяч военнослужащих и до 700 единиц тяжелого вооружения.

Помимо учений, силовики соревновались в движении по азимуту, стрельбе, армрестлинге, гиревом спорте, перетягивании каната и футболе.