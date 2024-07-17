Вооруженные силы ЦА и Азербайджана отработали сценарий по обезвреживанию бандформирований

Участники выполнили эпизоды совместных действий оперативных групп, состоящих из представителей спецназа, авиакрыльев, артиллерии, операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В учениях было задействовано около 4 тысяч военнослужащих и до 700 единиц тяжелого вооружения.