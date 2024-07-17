Алексей Текслер встретился с главой Ясиноватой Шевченко

«Обсудили результаты работы в текущем 2024 году и планы работы на 2025 год. Была получена максимальная, всесторонняя поддержка наших инициатив по восстановлению и развитию Ясиноватой, Авдеевки, Красного Партизана, Пантелеймоновки и других населённых пунктов. Основная задача — ускорение процесса восстановления. Внесены все необходимые корректировки и дополнения», — написал Шевченко в своём телеграм-канале.