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Алексей Текслер встретился с главой Ясиноватой Шевченко

Стороны обсудили процесс восстановления населённых пунктов в ДНР.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с главой Ясиноватского округа Дмитрием Шевченко. Стороны обсудили процесс восстановления населённых пунктов в ДНР.

«Обсудили результаты работы в текущем 2024 году и планы работы на 2025 год. Была получена максимальная, всесторонняя поддержка наших инициатив по восстановлению и развитию Ясиноватой, Авдеевки, Красного Партизана, Пантелеймоновки и других населённых пунктов. Основная задача — ускорение процесса восстановления. Внесены все необходимые корректировки и дополнения», — написал Шевченко в своём телеграм-канале.

Чиновник отметил, что Челябинская область оказывает большую помощь в организации отдыха и обучения детей из подшефной Ясиноватой. Напомним, на днях стало известно, что более 260 ребят из ДНР отправились при поддержке южноуральского региона в оздоровительный лагерь в Керчи.