Семь кандидатов претендуют на мандат депутата новосибирского заксобрания

Довыборы депутата заксобрания в округе № 3 были объявлены после того, как в октябре прошлого года мандат сдал экс-сенатор Владимир Лаптев. В ноябре суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн руб. за взяточничество и мошенничество.