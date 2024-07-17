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Семь кандидатов претендуют на мандат депутата новосибирского заксобрания

Вечером 17 июля завершится подача документов в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области от одномандатного округа № 3. К настоящему времени документы для участия в выборах подали семь человек, сообщили в облизбиркоме.

Шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями. В их числе пенсионер от Партии пенсионеров Вера Гужева, заместитель гендиректора по развитию ООО «Кубометр» Николай Завалишин («Справедливая Россия — патриоты — за правду»), депутат куйбышевского райсовета Сергей Зарембо (КПРФ), депутат абрамовского сельсовета Ольга Зуева (ЛДПР), программист МКУ «Централизованная библиотечная система» Фарид Миннибаев («Новые люди») и заместитель гендиректора ООО «Каинсктранс» Сергей Смирнов («Единая Россия»).

Кроме того, сам выдвинул свою кандидатуру заведующий стоматологическим отделением ООО «Дент-лайн» Роман Зиновьев. Ему одному из кандидатов необходимо собрать подписи в свою поддержку (всего 1677).

Довыборы депутата заксобрания в округе № 3 были объявлены после того, как в октябре прошлого года мандат сдал экс-сенатор Владимир Лаптев. В ноябре суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн руб. за взяточничество и мошенничество.