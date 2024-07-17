Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Николая Домашкевича

В соболезновании отмечается, что жизненный путь Николая Домашкевича — это пример преданного служения народу и Отечеству.
Также отмечается, что его отличали твердый характер, требовательное отношение к делу, а также активная гражданская позиция.
«Следуя принципам долга и чести, он внес значимый вклад в создание эффективной системы государственного управления».
Глава государства также отметил, что светлая память о верном сыне Беларуси Николае Домашкевиче сохранится в истории государства и сердцах его соратников.
Домашкевич родился в 1949 году в Житковичах (Гомельская область), закончил Могилевский машиностроительный институт, постом высшую партшколу.
Его трудовой путь начался в 1966 году в родном совхозе. Он работал автослесарем, главным механиком, служил в рядах Советской Армии. В 70-х годах вступил в КПБ, с 1985 по 1991 годы находился на должности 1-го секретаря Сенненского райкома КПБ.
Затем работал в Витебской областной контрольной палате.
В 1995—1996 года Домашкевич возглавлял Службу контроля президента, затем Комитет госконтроля, после чего несколько лет был председателем Минского облисполкома.
Домашкевич был депутатом Верховного Совета Беларуси, сенатором, награжден государственными наградами и имел четыре благодарности президента.