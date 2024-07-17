Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Николая Домашкевича

Его трудовой путь начался в 1966 году в родном совхозе. Он работал автослесарем, главным механиком, служил в рядах Советской Армии. В 70-х годах вступил в КПБ, с 1985 по 1991 годы находился на должности 1-го секретаря Сенненского райкома КПБ.