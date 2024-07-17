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Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Николая Домашкевича

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью выдающегося белорусского государственного деятеля Николая Домашкевича, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

В соболезновании отмечается, что жизненный путь Николая Домашкевича — это пример преданного служения народу и Отечеству.

Также отмечается, что его отличали твердый характер, требовательное отношение к делу, а также активная гражданская позиция.

«Следуя принципам долга и чести, он внес значимый вклад в создание эффективной системы государственного управления».

сказано в соболезновании.

Глава государства также отметил, что светлая память о верном сыне Беларуси Николае Домашкевиче сохранится в истории государства и сердцах его соратников.

Домашкевич родился в 1949 году в Житковичах (Гомельская область), закончил Могилевский машиностроительный институт, постом высшую партшколу.

Его трудовой путь начался в 1966 году в родном совхозе. Он работал автослесарем, главным механиком, служил в рядах Советской Армии. В 70-х годах вступил в КПБ, с 1985 по 1991 годы находился на должности 1-го секретаря Сенненского райкома КПБ.

Затем работал в Витебской областной контрольной палате.

В 1995—1996 года Домашкевич возглавлял Службу контроля президента, затем Комитет госконтроля, после чего несколько лет был председателем Минского облисполкома.

Домашкевич был депутатом Верховного Совета Беларуси, сенатором, награжден государственными наградами и имел четыре благодарности президента.

Лукашенко Александр