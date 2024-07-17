Европарламент призвал конфисковать замороженные российские активы

Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны «Большой семерки», что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из «Большой семерки» о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии.