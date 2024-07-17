Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары

Ранее государственная гидрометеорологическая служба Молдавии предупредила о высшем, красном уровне опасности из-за сильной жары, продолжающейся на территории страны с 12 по 17 июля. В некоторых районах республики столбики термометров показывали 52 градуса по Цельсию. В связи с этим в стране сохраняется предупреждение о возможных лесных пожарах и низком уровне воды в реках, что требует от населения экономии воды.