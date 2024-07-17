Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары

Ранее государственная гидрометеорологическая служба Молдавии предупредила о высшем, красном уровне опасности из-за сильной жары, продолжающейся на территории страны с 12 по 17 июля. В некоторых районах республики столбики термометров показывали 52 градуса по Цельсию. В связи с этим в стране сохраняется предупреждение о возможных лесных пожарах и низком уровне воды в реках, что требует от населения экономии воды.
«Мы сталкиваемся с серьезной угрозой водоснабжения из-за долгой засухи. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам с призывом экономить воду и использовать ее разумно. Наша цель — обеспечить сохранение водных ресурсов для всех жителей страны», — подчеркнул Речан.
Премьер также объявил о планах посетить южные регионы в сопровождении министра сельского хозяйства Владимира Боли для встречи с фермерами, пострадавшими от засухи.
«В этой непростой ситуации нам необходимо проявить солидарность и поддержку тем, кто трудится на земле. Наши совместные усилия сыграют ключевую роль в преодолении последствий засухи», — добавил он.
Премьер также напомнил о важности соблюдения мер пожарной безопасности и призвал к ответственному отношению к природным ресурсам.
Ранее экс-вице-спикер парламента Молдавии и экс-глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь выступил с предложением объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за продолжающейся трехлетней засухи.