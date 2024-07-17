Глава одного из районов Кубани досрочно покинул свой пост

Глава Северского района Андрей Дорошевский досрочно сложил полномочия. Об этом стало известно сегодня, 17 июля, на внеочередной сессии совета муниципального образования, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Дорошевский написал заявление, в котором указал причину — по собственному желанию. Депутаты совета поддержали его решение о досрочном сложении полномочий главы района.
Андрей Дорошевский пять лет, с 2014 по 2019 год, был депутатом Совета Северского сельского поселения, затем еще два года занимал должность главы этого же поселения. Главой был избран в декабре 2021 года.