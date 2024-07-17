Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали о зловещем плане Германии против России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Германии подтвердили существование плана по переброске сотен тысяч солдат к границе с Россией на случай войны с НАТО, сообщает Newsweek.

Источник: AP 2023

«Во вторник представитель оборонного командования Бундесвера подтвердил изданию, что секретный “Оперативный план Германия” непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны», — говорится в издании.

По его словам, этот план по быстрой переброске сил НАТО будет основным элементом сдерживания в случае ухудшения ситуации.

На прошлой неделе обозреватель Spiegel Расмус Бухштайнер писал, что Германия разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч солдат и 200 тысяч единиц техники западных стран к границе с Россией на случай войны.

В Пентагоне заявляли, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и «гиперзвуковом оружии».

Президент России Владимир Путин называл бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России.

НАТО