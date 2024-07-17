СМИ рассказали о зловещем плане Германии против России

В Пентагоне заявляли, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и «гиперзвуковом оружии».