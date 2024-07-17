«Во вторник представитель оборонного командования Бундесвера подтвердил изданию, что секретный “Оперативный план Германия” непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны», — говорится в издании.
По его словам, этот план по быстрой переброске сил НАТО будет основным элементом сдерживания в случае ухудшения ситуации.
На прошлой неделе обозреватель Spiegel Расмус Бухштайнер писал, что Германия разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч солдат и 200 тысяч единиц техники западных стран к границе с Россией на случай войны.
В Пентагоне заявляли, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и «гиперзвуковом оружии».
Президент России Владимир Путин называл бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России.