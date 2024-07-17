Лукашенко расширил безвизовый режим в Беларусь на граждан 35 стран Европы

Безвизовое пребывание европейцев на территории Беларуси не должно превышать 30 суток со дня въезда. Такой порядок безвизового въезда и выезда будет действовать по 31 декабря 2024-го. Также сохранен действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных государств. То есть с учетом данных стран белорусский безвиз действует для граждан 38 стран Европы. При этом сохранено действие и прежнего безвизового режима при въезде через воздушные пункты пропуска.