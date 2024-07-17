Лукашенко расширил безвизовый режим в Беларусь на граждан 35 стран Европы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение МИД о безвизовом режиме для граждан 35 государств Европы при въезде через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска, проинформировала пресс-служба МИДа.
Сообщается, что безвиз в Беларусь расширен для дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия Минска, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения.
— Президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска, — прокомментировали в ведомстве.
Введении временного безвизового режима распространяется на граждан 35 европейских государств: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии. Данный порядок начнет действовать с 8.00 часов 19 июля.
— Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, с пятницы могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы по действительным документам, — указали в МИДе.
Безвизовое пребывание европейцев на территории Беларуси не должно превышать 30 суток со дня въезда. Такой порядок безвизового въезда и выезда будет действовать по 31 декабря 2024-го. Также сохранен действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных государств. То есть с учетом данных стран белорусский безвиз действует для граждан 38 стран Европы. При этом сохранено действие и прежнего безвизового режима при въезде через воздушные пункты пропуска.
— Для гостей Беларуси это создает дополнительные логистические возможности на фоне искусственных препятствий и ограничений со стороны сопредельных западных стран, — подчеркнули в пресс-службе.