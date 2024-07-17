Майя Санду принимает участие в саммите Европейского политсообщества в Лондоне

«В ходе мероприятия глава государства проведет встречи с несколькими европейскими президентами и премьер-министрами, с которыми обсудит вопросы мира и безопасности нашей страны, экономического развития и европейской интеграции».
Санду вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном возглавит рабочую группу по обсуждению «вопросов защиты демократии», в ней примут участие лидеры нескольких стран и международных организаций.
На 19 июля намечен визит молдавского президента в Дублин, где она встретится с президентом Ирландии Майклом Дэниелом Хиггинсом и премьер-министром этой страны Саймоном Харрисом.
И в Лондоне, и в Дублине президент встретится с представителями молдавской диаспоры.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Молдова приняла второй саммит Европейского политического сообщества 1 июня 2023 года.