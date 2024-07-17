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Европарламент осудил визит Орбана в Россию

БРЮССЕЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект очередной антироссийской резолюции о продолжении поддержки Украины, в которой осудил визит премьера Венгрии Орбана в Россию с мирной миссией.

Источник: © РИА Новости

Проект резолюции, предложенный имеющей большинство в ЕП фракцией Европейской народной партии, поддержали 495 депутатов, против проголосовали 137, 47 воздержались.

Примечательно, что на пленарной сессии были предложены два проекта резолюции о продолжении поддержки Украины новым составом Европарламента. Один проект предложила третья по численности новая правая фракция «патриоты Европы», созданная, в том числе, по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана. В ней предлагалось от имени ЕП призвать стороны украинского конфликта к открытию дипломатических каналов для поиска мирного решения, а также указать Киеву на то, что членство Украины в ЕС возможно только на общих основаниях с выполнением всех условий, предусмотренных для стран-кандидатов, включая соблюдение прав нацменьшинств.

Однако утвержден был второй проект — с враждебными милитаристскими идеями: обещанием неограниченной военной поддержки и вооружения Киева, осуждением мирной миссии Орбана, а также призывом к новым санкциям против России и Белоруссии.