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Мэр Омска Сергей Шелест: «Никто не отсиживается в сторонке — все работают»

Работы по прочистке ливнёвок и откачке воды продолжаются.

Источник: Om1.ru

В среду, 17 июля, над Омском прошёл масштабный ливень.

Весь день в соцсетях рассказывали о подтоплениях, потопах и залитых водой дорогах. О происшествиях в городе знает и мэр Сергей Шелест.

Глава города провёл заседание оперштаба с участием «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», омского подразделения «Росводоканала», АО «Омскэлектро» и других ресурсоснабжающих организаций.

По итогам оперативного штаба Сергей Шелест дал следующие поручения:

 — Перевести все профильные службы на круглосуточный режим работы;
 — Привлечь к откачке воды дополнительную технику ресурсников, помощь которых сейчас крайне необходима;
 — Обеспечить восстановление электроснабжения там, где оно нарушено из-за падения деревьев, обрыва проводов и т. д.;
 — Вернуть в строй светофоры, которые отключились из-за обилия воды;
 — Убрать упавшие деревья, ветки и другие объекты.

К работе также должны подключиться и управляющие компании.

Особое внимание Сергей Шелест уделил Немецкому посёлку, где сильно затопило частный сектор.

«Глава (Кировского) округа Алексей Александрович Наседкин вместе с руководителем окружного ДЭУ предпринимают все необходимые мероприятия для исправления ситуации. Главы других административных округов также занимаются проблемными адресами на своих территориях. Никто не отсиживается в сторонке — все работают», — сказал мэр.

Добавим, что за прошедшие сутки в регионе выпало 33 миллиметра осадков — это 157% от декадной (то есть десятидневной) нормы.