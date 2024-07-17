Мэр Омска Сергей Шелест: «Никто не отсиживается в сторонке — все работают»

В среду, 17 июля, над Омском прошёл масштабный ливень.
Весь день в соцсетях рассказывали о подтоплениях, потопах и залитых водой дорогах. О происшествиях в городе знает и мэр Сергей Шелест.
Глава города провёл заседание оперштаба с участием «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», омского подразделения «Росводоканала», АО «Омскэлектро» и других ресурсоснабжающих организаций.
По итогам оперативного штаба Сергей Шелест дал следующие поручения:
— Перевести все профильные службы на круглосуточный режим работы;
— Привлечь к откачке воды дополнительную технику ресурсников, помощь которых сейчас крайне необходима;
— Обеспечить восстановление электроснабжения там, где оно нарушено из-за падения деревьев, обрыва проводов
— Вернуть в строй светофоры, которые отключились из-за обилия воды;
— Убрать упавшие деревья, ветки и другие объекты.
К работе также должны подключиться и управляющие компании.
Особое внимание Сергей Шелест уделил Немецкому посёлку, где сильно затопило частный сектор.
«Глава (Кировского) округа Алексей Александрович Наседкин вместе с руководителем окружного ДЭУ предпринимают все необходимые мероприятия для исправления ситуации. Главы других административных округов также занимаются проблемными адресами на своих территориях. Никто не отсиживается в сторонке — все работают», — сказал мэр.
Добавим, что за прошедшие сутки в регионе выпало 33 миллиметра осадков — это 157% от декадной (то есть десятидневной) нормы.