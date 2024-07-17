Мэр Омска Сергей Шелест: «Никто не отсиживается в сторонке — все работают»

— Перевести все профильные службы на круглосуточный режим работы;

— Привлечь к откачке воды дополнительную технику ресурсников, помощь которых сейчас крайне необходима;

— Обеспечить восстановление электроснабжения там, где оно нарушено из-за падения деревьев, обрыва проводов и т. д. ;

— Вернуть в строй светофоры, которые отключились из-за обилия воды;

— Убрать упавшие деревья, ветки и другие объекты.