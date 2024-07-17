Радий Хабиров купил в Нефтекамске у садоводов ягоды и свежие огурцы.

«Из Нефтекамска везу домой ягоды и свежие огурцы. По возможности всегда стараюсь заглянуть к садоводам, чтобы посмотреть, как в муниципалитетах для них обустроили торговые места. В Нефтекамске всё организовано достойно. Да и в целом, на мой взгляд, город стал намного красивее, чем был пять лет назад, когда я впервые сюда приехал. Здесь работает хорошая, крепкая команда. Конечно, проблемы остаются, но вместе, сообща, мы их решим», — написал Радий Хабиров в своём telegram-канале.