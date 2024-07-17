Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты

Распоряжение правительства России о создании игорной зоны в Крыму «Золотой берег» было подписано в 2019 году. Планировалось построить ее в ялтинском поселке Кацивели. На площади 15 га, отведенной под игорную зону «Золотой берег», должны были появиться казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Также предусматривалось строительство сети внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, мест для занятия спортом, бассейнов, автомобильных парковок.