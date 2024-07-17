Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Согласно новой редакции, предусмотрена возможность создания игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялты.

«Закрепляется возможность принятия органами исполнительной власти Республики Крым решения об изменении границ игорной зоны до истечения десяти лет со дня ее создания. Это позволит перенести игорную зону в Республике Крым на территорию пассажирского терминала морского порта Ялта», — говорится в сообщении.

Распоряжение правительства России о создании игорной зоны в Крыму «Золотой берег» было подписано в 2019 году. Планировалось построить ее в ялтинском поселке Кацивели. На площади 15 га, отведенной под игорную зону «Золотой берег», должны были появиться казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Также предусматривалось строительство сети внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, мест для занятия спортом, бассейнов, автомобильных парковок.

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что для успешной работы игорной зоны в Крыму необходимо возобновление авиасообщения с полуостровом, поэтому проект планируется реализовать после завершения специальной военной операции.