Владимир Нагорный зарегистрирован кандидатом на выборах главы Башкирии

Выборы главы Башкирии состоятся с 6 по 8 сентября. Высшее должностное лицо республики будет избираться на пятилетний срок. В единый день голосования в сентябре состоятся выборы депутатов муниципальных советов и советов поселений, а также дополнительные выборы депутатов Курултая по уфимскому избирательному округу.