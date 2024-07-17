Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Нагорный зарегистрирован кандидатом на выборах главы Башкирии

Центральная избирательная комиссия Башкирии зарегистрировала депутата Курултая Владимира Нагорного кандидатом на выборах на должность главы республики, сообщает пресс-служба ЦИК.

Ранее регистрацию прошли кандидаты Иван Сухарев (ЛДПР) и Радий Хабиров («Единая Россия»). Господин Нагорный выдвигается на выборы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». На пост главы региона также претендуют Ильшат Тимерьянов («Новые люди») и Артур Шайнуров (КПРФ).

Выборы главы Башкирии состоятся с 6 по 8 сентября. Высшее должностное лицо республики будет избираться на пятилетний срок. В единый день голосования в сентябре состоятся выборы депутатов муниципальных советов и советов поселений, а также дополнительные выборы депутатов Курултая по уфимскому избирательному округу.