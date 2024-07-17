Владимир Нагорный зарегистрирован кандидатом на выборах главы Башкирии

Ранее регистрацию прошли кандидаты Иван Сухарев (ЛДПР) и Радий Хабиров («Единая Россия»). Господин Нагорный выдвигается на выборы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». На пост главы региона также претендуют Ильшат Тимерьянов («Новые люди») и Артур Шайнуров (КПРФ).
Выборы главы Башкирии состоятся с 6 по 8 сентября. Высшее должностное лицо республики будет избираться на пятилетний срок. В единый день голосования в сентябре состоятся выборы депутатов муниципальных советов и советов поселений, а также дополнительные выборы депутатов Курултая по уфимскому избирательному округу.