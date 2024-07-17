Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области, где провел совещание, посвященное вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».