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Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области

Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области, где провел совещание, посвященное вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев.

В ходе посещения полигона Медведев ознакомился с условиями службы и подготовкой военнослужащих, вручил награды отдельным контрактникам. Также он возложил цветы к монументу, посвященному павшим защитникам.

Медведев Дмитрий