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В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Антироссийские шаги США на Украине могут спровоцировать глобальный конфликт, заявил отставной советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Источник: © РИА Новости

«Просыпайтесь! Безрассудные действия Вашингтона на Украине и безоговорочная поддержка Вашингтоном безжалостной войны Израиля на уничтожение сектора Газа <…> наносят непоправимый ущерб американским интересам. Эти действия грозят спровоцировать гораздо более широкую войну с ядерными державами», — написал он в социальной сети X.

Ранее российские государственные деятели неоднократно предупреждали, что Соединенные Штаты и НАТО стали стороной конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что альянс втягивается в противостояние в соседней республике.

По его словам, Москва не хочет прямого столкновения с НАТО, но если кто-то на Западе этого пожелает, она готова к любым сценариям.