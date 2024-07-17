В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России

«Просыпайтесь! Безрассудные действия Вашингтона на Украине и безоговорочная поддержка Вашингтоном безжалостной войны Израиля на уничтожение сектора Газа <…> наносят непоправимый ущерб американским интересам. Эти действия грозят спровоцировать гораздо более широкую войну с ядерными державами», — написал он в социальной сети X.
Ранее российские государственные деятели неоднократно предупреждали, что Соединенные Штаты и НАТО стали стороной конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что альянс втягивается в противостояние в соседней республике.
По его словам, Москва не хочет прямого столкновения с НАТО, но если кто-то на Западе этого пожелает, она готова к любым сценариям.