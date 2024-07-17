В США предрекли ВСУ тяжелые испытания в ближайшие два-три месяца

В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР. В начале июня он заявлял о трудной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в ДНР.