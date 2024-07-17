В США предрекли ВСУ тяжелые испытания в ближайшие два-три месяца

«Следующие два или три месяца будут, возможно, самыми тяжелыми в этом году для Украины», — приводит телеканал слова эксперта Фонда Карнеги* Майкла Кофмана.
Телеканал также подчеркивает, что трудности Украины на поле боя усиливаются даже несмотря на одобрение помощи в США.
Как отмечает ABC, шестимесячная задержка помощи от США «открыла дверь» для наступления сил РФ. При этом телеканал указывает, что российские войска лучше экипированы, несмотря на поставки западной помощи Киеву.
В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР. В начале июня он заявлял о трудной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в ДНР.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдёт на компромисс с Россией и не уступит территории ради прекращения боевых действий.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России.