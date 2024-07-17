Две женщины попытались прервать выступление Лаврова в ООН

В среду в СБ ООН проходят открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Председательствует Лавров.
Как только российский министр начал зачитывать свою речь, в той части зала СБ ООН, куда открыт доступ журналистам, встали две женщины и начали выкрикивать «народ Израиля жив».
«Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну хорошо», — ответил Лавров на выкрики из зала, видимо, не расслышав призывы женщин.
Охранники, находящиеся в зале, оперативно подошли к женщинам и попросили их покинуть зал — те возражать не стали и в сопровождении правоохранителей вышли из него. После инцидента заседание продолжилось.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.