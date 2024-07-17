Политолог Суслов: убийство Трампа было бы выгодно спецслужбам США и Демпартии

Покушение на Дональда Трампа запустило по всему миру дискуссии о том, кто стоит за атакой на кандидата в президенты. Пока внутри США спорят, было ли нападение результатом заговора или инсценировкой, в России намекают на интерес Киева, а в Иране отвергают свою причастность. Официальное расследование еще продолжается, а больше всего вопросов у американцев к Секретной службе. Кому выгодна гибель Трампа и мог ли он сам спланировать покушение на себя — в материале «Газеты.Ru».