Политолог Суслов: убийство Трампа было бы выгодно спецслужбам США и Демпартии

Покушение на Дональда Трампа запустило по всему миру дискуссии о том, кто стоит за атакой на кандидата в президенты. Пока внутри США спорят, было ли нападение результатом заговора или инсценировкой, в России намекают на интерес Киева, а в Иране отвергают свою причастность. Официальное расследование еще продолжается, а больше всего вопросов у американцев к Секретной службе. Кому выгодна гибель Трампа и мог ли он сам спланировать покушение на себя — в материале «Газеты.Ru».
ФБР пока не смогло установить мотивов Томаса Мэттью Крукса, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа, пишет Associated Press. По данным агентства, ясности в этом деле не добавил ни опрос свыше 100 человек, ни доступ к мобильному телефону стрелка.
«Спустя три дня появился загадочный портрет 20-летнего стрелка: одинокого человека с небольшим количеством друзей, слабой активностью в социальных сетях и без каких-либо намеков на сильные политические убеждения, которые могли бы послужить мотивом для нападения», — говорится в сообщении.
Крукс не оставил никакой предсмертной записки или других материалов, которые могли бы объяснить, зачем он стрелял в Трампа. Правоохранительные органы США все еще не могут ответить, действовал ли стрелок в одиночку.
«Не имея четкого представления о том, что двигало преступником, многие по обе стороны политического спектра в США пытались заполнить образовавшуюся пустоту своими собственными предположениями, спекуляциями без доказательств и теориями заговора», — подчеркивает AP.
Что говорят в Штатах.
Внутри США разговоры о мотивах покушения на Трампа стали частью политической борьбы. Республиканцы винят в атаке демократов, считая ее следствием агрессивной риторики против политика и даже допуская возможность заговора с целью убийства Трампа. А в Демократической партии, напротив, напоминают о долгой истории провокационных заявлений республиканца, в том числе похвалы в адрес его сторонников, штурмовавших Капитолий в январе 2021 года.
Социальные сети, по информации The Washington Post, наводнили теории о том, что ~покушение якобы могло быть инсценировкой, организованной предвыборным штабом самого Трампа~. В частности, сомнение вызвали кадры, на которых политик поднимает кулак с окровавленным ухом в окружении телохранителей на фоне американского флага. Предположения о срежиссированной атаке получили наибольшее распространение у сторонников либеральных убеждений.
У некоторых пользователей, среди которых миллиардер-предприниматель Илон Маск, ~возникли серьезные вопросы к Секретной службе~. Ведомство обвиняют в некомпетентности и даже намеренном допуске покушения. Простор для спекуляций тут действительно есть. К примеру, Крукс стрелял с крыши здания, в котором находились оперативники. Есть видеозаписи, где участники митинга замечают стрелка и предупреждают о нем полицию. Более того, CNN отмечает, что охрана заподозрила потенциального убийцу еще на металлоискателе и взяла на заметку, но почему-то покушение не предотвратила.
Версий о том, кто мог побудить Секретную службу на такую халатность, курсирует великое множество. Вспоминают в этом ключе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего президента Барака Обаму, да и нынешнего руководителя Белого дома Джо Байдена. К слову, действующий президент в 2022 году назначил на место начальника Секретной службы Кимберли Читл — она работала в личной охране политика, когда он был вице-президентом США. Впрочем, на официальном уровне вероятность какого-либо заговора не подтверждена. Сам Трамп тоже избегает прямых обвинений своих конкурентов.
От Киева до Тегерана.
В мировом сообществе однозначных выводов о причинах покушения никто делать не стал, хотя глава МИД Венгрии Петер Сийярто не исключил, что оно может быть связано с весенней атакой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«Это безумный мир, где могут происходить подобные вещи. Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир [на Украине], патриотов. В соседней с нами Словакии произошло похожее, когда премьер-министра, который представляет позицию за мир и занимает очень патриотический подход, почти убили после встречи кабинета правительства», — заметил венгерский дипломат.
Руководитель движения «Другая Украина», экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном интересе Киева в покушении на Трампа. По его словам, обещания республиканца завершить конфликт на Украине не выгодны нынешнему украинскому руководству, поскольку мир означает «потерю власти» действующей администрацией.
Говорил о якобы причастности украинской стороны и член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«Киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению», — заключил он.
По данным CNN, ~подготовкой нападения на Трампа якобы занимался Иран~. Источники телеканала в разведке США утверждают, что информация о планах Тегерана привела к усилению охраны политика. При этом никаких связей между Круксом и иранской стороной нет. В исламской республике подозрения отвергли, заявив, что выбрали законный путь для привлечения Трампа к ответственности, в том числе за санкционированное им убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.
Враг демократов.
За свою политическую карьеру Трамп нажил себе немало врагов. В первый президентский срок республиканец практически разругался со всей Западной Европой на почве торговых споров и трат на оборону в рамках НАТО, начал торговую войну с Китаем, открыто угрожал Ирану и ссорился с Мексикой из-за нелегальных мигрантов.
Возможное возвращение политика в Белый дом, как ожидается, возобновит противостояние США с Европой. В частности, споры могут возникнуть по вопросу конфликта на Украине, который Трамп обещает закрыть сразу после победы на выборах. В американском медиапространстве допускали и проблемы политика с НАТО, а также утверждали, что он пойдет на уступки России. Байден и его коллеги по Демократической партии прямо назвали Трампа «угрозой американской демократии и всему миру».
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись во мнениях, кому выгодно устранение скандального политика. Политолог-американист Малек Дудаков призвал не верить в конспирологические теории.
«Обвинения Республиканской партией “глубинного государства” ???(Сторонники концепции глубинного государства считают, что правительство — фикция, а страной управляют “серые кардиналы”)??? и демократов в организации заговора против Трампа вполне естественны. Такие теории возникают с учетом обещаний политика осушить “вашингтонское болото” и зачистить “глубинное государство”. Многие республиканцы полагают, что те, кто боится возвращения Трампа, пытались таким образом ему помешать», — отметил эксперт.
Он добавил, что демократы в противовес представляют покушение на Трампа как постановку, ведь атака помогла политику не только поднять рейтинги и уровень пожертвований, но и вызвала сочувствие у американцев.
"В США огромное количество людей с психическими отклонениями и множество оружия на руках у населения — больше 500 млн стволов. Такая горючая смесь внутри страны часто приводит к шутингам подобного рода.
Не исключено, что и в случае Трампа никакого заговора не было. Его мог попытаться застрелить поехавший человек, считающий политика угрозой американской демократии на фоне всей истерики в рамках предвыборной кампании в США", — пояснил эксперт.
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов допустил, что в наибольшей степени устранение Трампа выгодно американскому «глубинному государству», спецслужбам и Демократической партии.
«Его возвращения в Белый дом опасаются, не исключены некоторые повороты в американской политике, против которых выступает так называемое “глубинное государство”. Они опасаются перспективы дестабилизации отношений с европейцами, ослабления поддержки Украины и в целом снижения позиции США в Европе. Демократы же видят, что кампания Байдена трещит по швам и он сам по-прежнему не хочет уходить. Все идет к тому, что Демпартия может с треском проиграть на выборах в ноябре», — сказал эксперт.
Теория о том, что покушение мог организовать сам Трамп, продолжил Суслов, выглядит маловероятной. По его мнению, политик выжил чудом, и в целом инсценировка ему не нужна.
«Он и так уверенно шел к победе на президентских выборах. После покушения его шансы стали еще больше, но они и так были высоки. Трамп лидировал в предвыборной кампании на фоне все более явной ментальной немощи Байдена», — резюмировал эксперт.