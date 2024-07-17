Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой

Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.