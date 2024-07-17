Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой

«Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США — слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь», — сказал Лавров, обращаясь к Гринфилд.
Накануне, выступая в ходе организованного Россией заседания Совета Безопасности на тему многостороннего сотрудничества, большую часть своего выступления постпред США посвятила кризису на Украине.
Сегодня постпред Израиля, который ранее выступил на дебатах в Совбезе по ближневосточному кризису, активно критиковал Иран и заявил, что Тегеран «поставляет военное оборудование, которое потом используется против украинцев».
Ранее глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики подчеркнул ложность безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте. Он напомнил, что в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БПЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.