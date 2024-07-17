Илон Маск назвал партию демократов «слишком левой»

Маск ранее открыто заявлял, что поддерживает кандидата в президенты Дональда Трампа на предстоящих выборах лидера США, и сообщил, что планирует выделять около $45 млн в месяц на новый суперкомитет поддержки Трампа. Он также поддержал утверждение сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии.