«Живут так каждый день». На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

До начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Он напомнил о судьбе Югославии, Ирака, Ливии и Афганистана, а также об экспансии альянса на восток. Глава государства отметил, что после этих событий Запад не имеет права говорить о «злобной России», поскольку сам провоцирует ее на оборонительные действия.