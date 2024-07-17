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«Живут так каждый день». На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал фрагмент выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году, где тот рассказал об агрессии НАТО в отношении многих стран.

Источник: © РИА Новости

«Владимир Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил “Оборонительный союз”, не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», — написал он в социальной сети X.

До начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Он напомнил о судьбе Югославии, Ирака, Ливии и Афганистана, а также об экспансии альянса на восток. Глава государства отметил, что после этих событий Запад не имеет права говорить о «злобной России», поскольку сам провоцирует ее на оборонительные действия.

Путин подчеркивал, что с Североатлантическим альянсом невозможно о чем-то договориться — блок не выполняет соглашений.

НАТО