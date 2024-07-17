Токио извинился перед жертвами принудительной стерилизации

Закон «О защите евгеники» был принят в Японии в 1948 году и действовал почти полвека, до 1996 года. По этому закону допускалась стерилизация больных психическими и генетическими заболеваниями. По словам Кисиды, от ее последствий за эти годы пострадали 25 тыс. человек. Ранее в июле в Верховный суд обратились люди, пострадавшие от действия этого закона. Тот обязал правительство выплатить им компенсацию.