Токио извинился перед жертвами принудительной стерилизации

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принес официальные извинения жертвам закона о «защите евгеники», которых власти подвергали принудительной стерилизации, передает NHK. Он выступил с соответствующим заявлением на встрече с истцами, требовавшими через Верховный суд страны компенсаций за эту политику.
Закон «О защите евгеники» был принят в Японии в 1948 году и действовал почти полвека, до 1996 года. По этому закону допускалась стерилизация больных психическими и генетическими заболеваниями. По словам Кисиды, от ее последствий за эти годы пострадали 25 тыс. человек. Ранее в июле в Верховный суд обратились люди, пострадавшие от действия этого закона. Тот обязал правительство выплатить им компенсацию.
«Я очень серьезно отношусь к недавнему решению Верховного суда. Многие люди перенесли огромную физическую и моральную боль из-за бывшего закона “О защите евгеники”. Я решил встретиться с ним сегодня, потому что хотел встретиться с ним лично и выразить свое раскаяние и извинения за случившееся», — цитирует NHK слова Кисиды. На фотографиях, которые публикует телеканал, видно, что премьер в знак извинения склонился перед собравшимися.
Стерилизацию в 1930—1970 годах проводили и в Пуэрто-Рико, которая в 1898 года стала колонией США. Американские власти вместе с назначенным пуэрто-риканским правительством разработали концепцию борьбы с «избыточным населением», большая часть которого жила в нищете. Стерилизацию в стране легализовали в 1937 году. Опрос, проведенный в 1982 году показал, что 42% замужних пуэрториканок были стерилизованы.