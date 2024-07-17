Писториус назвал недостаточными заложенные в бюджете ФРГ €4 млрд на помощь Украине

«Если в следующем году в бюджете будет 4 млрд [евро] на помощь Украине, то на сегодняшний день это, безусловно, слишком мало», — сказал Писториус журналистам. «Однако мы также знаем, что можем рассчитывать на доходы от замороженных российских активов в ближайшее время, возможно, уже к концу года», — отметил он, предположив, что для Украины, вероятно, появятся новые возможности.