Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: РФ не может оставить Донбасс и Новороссию под гнетом Киева

ООН, 17 июля. /ТАСС/. РФ считает своим долгом освободить жителей Донбасса и Новороссии от гнета русофобского киевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что будущие договоренности по Украине должны учитывать сложившиеся реалии — регионы Донбасса и Новороссии останутся в составе РФ, и это не обсуждается. «Там еще не все территории освобождены. Мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию, под гнетом режима, который истребляет все русское», — сказал Лавров.

Он отметил, что Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, тогда конфликт быстро закончится, «и можно будет искать решения». «Но, конечно, решения, которые обязаны учитывать реалии на земле. И не только не земле, а и в общественной жизни», — указал глава МИД России.

Лавров отметил, что если бы экс-премьер Великобритании Борис Джонсон при поддержке США не сорвал мирные переговоры в апреле 2022 года, «значительная часть тех территорий, которые затем провели референдумы и вошли в состав России, осталась бы на Украине». Однако, продолжил министр, эти регионы поняли ненедежность договоренностей с Западом и Киевом, поэтому провели референдумы. «Они вошли в состав России. Это закреплено в нашей конституции, и это не обсуждается», — подчеркнул руководитель МИД.

Лавров Сергей
дипломатия
переговоры
ООН