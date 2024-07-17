Лавров отметил, что если бы экс-премьер Великобритании Борис Джонсон при поддержке США не сорвал мирные переговоры в апреле 2022 года, «значительная часть тех территорий, которые затем провели референдумы и вошли в состав России, осталась бы на Украине». Однако, продолжил министр, эти регионы поняли ненедежность договоренностей с Западом и Киевом, поэтому провели референдумы. «Они вошли в состав России. Это закреплено в нашей конституции, и это не обсуждается», — подчеркнул руководитель МИД.