Китай отказался обсуждать с США снижение ядерных рисков

Напомним, в прошлом году власти США предложили РФ без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах возобновить диалог по тематике стратегической стабильности и снижению ядерных рисков (он был прерван в феврале 2022 года по инициативе Вашингтона на фоне российской военной операции на Украине). Заявленной целью была выработка договоренностей на смену истекающему в 2026 году Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Россия отвергла это предложение, потребовав, чтобы США сначала отказались от планов нанести ей «стратегическое поражение» и были готовы начать работу над устранением причин нынешней острой конфронтации между ними, в том числе по Украине. Пока США такой готовности не демонстрировали.