Лавров: Запад пытается любой ценой продавливать ультиматумы Зеленского

Министр отметил, что конференции, созываемые Украиной, основываются на «формуле мира» украинского президента. Он напомнил о других мирных инициативах, например, предложенных Китаем. «Недавно Китай вместе с Бразилией оформили тоже несколько элементов инициативы. Я не буду их перечислять, но главное отличие от формулы Зеленского и от того, что делается вот на этих сходках в рамках копенгагенского формата, в том, что, во-первых, Китай, Бразилия, многие другие страны, которые к ним присоединились, выступают за то, чтобы созвать конференцию на основах и на принципах, которые будут приемлемы для всех сторон. Второе, это касается содержания диалога, заключается в том, что Китай очень четко обозначил еще в своей первой инициативе необходимость начать с первопричины нынешнего кризиса в Европе и заняться выработкой и договоренностей об устранении этих причин», — добавил господин Лавров.