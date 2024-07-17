Лавров рассказал о неафишировавшихся контактах России и США по Украине

О секретных контактах России и США по Украине ранее сообщал NBC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, в апреле в Нью-Йорке состоялись переговоры Лаврова с группой бывших высокопоставленных сотрудников Агентства национальной безопасности США, встреча продлилась несколько часов. Стороны обсудили судьбу новых регионов России и варианты дипломатического урегулирования конфликта, которые были бы приемлемы и для Москвы, и для Киева, сообщал NBC News.