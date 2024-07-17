Лавров рассказал о неафишировавшихся контактах России и США по Украине

«У нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Лаврова, в ходе этих контактов российская сторона поинтересовалась, поддержат ли США отмену законов, связанных с использованием русского языка, в будущих мирных договоренностях с Киевом. Американские эксперты ответили, что этот вопрос является внутренним делом Украины, рассказал глава российского МИДа.
Консультации на неправительственном уровне с участием экспертов и общественных деятелей обычно называют «второй трек».
О секретных контактах России и США по Украине ранее сообщал NBC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, в апреле в Нью-Йорке состоялись переговоры Лаврова с группой бывших высокопоставленных сотрудников Агентства национальной безопасности США, встреча продлилась несколько часов. Стороны обсудили судьбу новых регионов России и варианты дипломатического урегулирования конфликта, которые были бы приемлемы и для Москвы, и для Киева, сообщал NBC News.
16 июля Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН. В этом месяце Россия стала председателем организации. В первые два дня участники обсудили ближневосточное урегулирование и новое глобальное «уравнение безопасности». 19 июля пройдут дебаты по сотрудничеству ООН с СНГ, ШОС и ОДКБ.