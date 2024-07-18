Захарова призвала навести порядок в штаб-квартире ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке нет порядка в вопросах безопасности, заявила представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале. Так она прокомментировала инцидент, который произошел во время выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН. Во время выступления российского министра две женщины встали со своих мест с плакатами и начали выкрикивать «народ Израиля жив» и «освободить заложников».