Захарова призвала навести порядок в штаб-квартире ООН

Лавров остановил речь и ответил активисткам: «Я не понимаю, вы почетче скажите». Охрана вывела их из зала заседания. Позднее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что женщины были гостями израильской делегации.
«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — задалась вопросом Захарова.
По ее словам, поведение делегации Израиля в ООН «давно вызывает вопросы у многих». Сотрудники израильского постпредства «регулярно превращают дипломатическую работу в балаган», считает представитель российского МИДа.
Захарова добавила, что признание подобных инцидентов нормой может привести к тому, что «вскоре очередные “гости” какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами».
Россия с 1 июля стала председателем Совбеза ООН на месяц. Перед Лавровым на заседании выступал постпред Израиля во всемирной организации Гилад Эрдан. Его заявление активистки слушали молча.