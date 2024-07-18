Захарова заявила, что израильская делегация в ООН превращает работу в балаган

«Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет».