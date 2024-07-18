СМИ: США заявили Ирану, что выявили его работу, связанную с созданием ядерного оружия

По словам его источников, предупреждение было направлено в июне «как через третью страну, так и по прямым каналам». Как следует из публикации, американская сторона выразила Тегерану «глубокую озабоченность относительно иранской научно-исследовательской деятельности, которая может быть использована для создания ядерного оружия».
«США и Израиль в последние месяцы зафиксировали подозрительные действия иранских ученых в ядерной сфере, — говорится в материале. — Должностные лица опасаются, что они могут являться частью секретных усилий Ирана с целью использовать период, связанный с президентскими выборами в США, чтобы добиться прогресса в получении ядерного оружия». Израильские и американские разведывательные службы пытались разобраться в действиях Ирана и понять, говорят ли они об изменении позиции страны по вопросам, касающимся ядерного оружия.
Как уточнили источники, иранская сторона заверила, что «не было никаких изменений курса». Она подчеркнула, что «не работает над созданием ядерного оружия».
В публикации приводится комментарий американского должностного лица. «Мы не видим свидетельств того, что Иран сейчас осуществляет важнейшую деятельность, необходимую для создания ядерного устройства, которое можно было бы испытать», — отметил американский чиновник. Вместе с тем он подчеркнул, что у США «по-прежнему серьезные опасения по поводу ядерной программы Ирана».