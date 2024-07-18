СМИ: США заявили Ирану, что выявили его работу, связанную с созданием ядерного оружия

«США и Израиль в последние месяцы зафиксировали подозрительные действия иранских ученых в ядерной сфере, — говорится в материале. — Должностные лица опасаются, что они могут являться частью секретных усилий Ирана с целью использовать период, связанный с президентскими выборами в США, чтобы добиться прогресса в получении ядерного оружия». Израильские и американские разведывательные службы пытались разобраться в действиях Ирана и понять, говорят ли они об изменении позиции страны по вопросам, касающимся ядерного оружия.