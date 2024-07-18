Белый дом: У Байдена выявили коронавирус, выступление в Лас-Вегасе отменено

По данным ТАСС, Байден собирался выступить в Лас-Вегасе на мероприятии организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS. Ее глава Джанет Мургия еще до официальной информации от Белого дома сообщила о том, что лидеру страны придется его пропустить.