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Белый дом: У Байдена выявили коронавирус, выступление в Лас-Вегасе отменено

Источник: Российская газета

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19», — цитирует ее РИА Новости.

Жан-Пьер уточнила, что глава Белого дома неоднократно проходил вакцинацию, и у него наблюдаются лишь легкие симптомы. Свои обязанности он продолжит выполнять, находясь на самоизоляции в резиденции в Делавэре, добавила пресс-секретарь.

По данным ТАСС, Байден собирался выступить в Лас-Вегасе на мероприятии организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS. Ее глава Джанет Мургия еще до официальной информации от Белого дома сообщила о том, что лидеру страны придется его пропустить.

Напомним, накануне Байден заявил в интервью, что обещает выйти из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.