Глава Минобороны Израиля: ЦАХАЛ готов в любой момент начать наступление в Ливане

«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛа, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, такое тоже может произойти в результате действий “Хезболла”», — сказал господин Галант, выступая перед резервистами бригады Одед (цитата по The Times of Israel).
В то же время Йоав Галант подчеркнул, что Израиль готов идти на переговоры с «Хезболлой». «Если “Хезболла” захочет начать диалог с Израилем и мы добьемся ситуации, когда они отойдут от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся», — добавил он.
С 2023 года «Хезболла» обстреливает север Израиля, поддерживая палестинское движение «Хамас» в его войне с ЦАХАЛом. Израильская армия в ответ наносит удары по территории Ливана. 16 июля ЦАХАЛ сообщил, что районы Израиля были атакованы как минимум 40 снарядами, запущенными с ливанской территории. За несколько часов до этого Израиль заявил о ликвидации двух членов «Хезболлы».