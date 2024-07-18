Глава Минобороны Израиля: ЦАХАЛ готов в любой момент начать наступление в Ливане

«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛа, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, такое тоже может произойти в результате действий “Хезболла”», — сказал господин Галант, выступая перед резервистами бригады Одед (цитата по The Times of Israel).