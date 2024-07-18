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Крайизбирком назвал кандидатов, претендующих на должность губернатора Хабаровского края

Период выдвижения в регионе закончился.

Источник: AmurMedia

Период для выдвижения кандидатов на должность губернатора Хабаровского края закончился, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Крайизбирком.

По информации избирательной комиссии Хабаровского края, всего выдвинулось 9 кандидатов:

  1. Демешин Дмитрий Викторович, 02.08.1976, выдвинут партией «Единая Россия»
  2. Могильный Константин Борисович, 01.04.1964, выдвинут партией «Гражданская Платформа»
  3. Перевезенцев Петр Владимирович, 18.08.1970, выдвинут партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»
  4. Прокопьев Сергей Геннадьевич, 10.06.1973, выдвинут партией «Коммунистическая партия Коммунисты России “
  5. Сидоров Михаил Викторович, 27.12.1976, выдвинут партией “Справедливая Россия — За Правду”
  6. Смалис Андрей Евгеньевич, 05.08.1968, выдвинут партией “Казачья партия Российской Федерации”
  7. Терехов Александр Васильевич, 08.10.1955, выдвинут партией “Партия пенсионеров”
  8. Чемерис Роза Басировна, 11.06.1978, выдвинут партией “новые люди”
  9. Шестюк Евгений Васильевич, 22.03.1985, выдвинут партией “родина”

До 24 июля выдвинувшиеся кандидаты представят в комиссию края подписи глав и депутатов органов местного самоуправления в поддержку своего выдвижения для регистрации.

Напомним, в нашем регионе планируется проведение:

▪ досрочных выборов губернатора Хабаровского края;

▪ выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва;

▪ более 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в том числе депутатов Хабаровской городской Думы, Комсомольской городской Думы, Совета депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, глав города Комсомольск-на-Амуре и Амурского муниципального района и др.

Голосование на выборах пройдет в течение нескольких дней подряд — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.