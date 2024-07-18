Крайизбирком назвал кандидатов, претендующих на должность губернатора Хабаровского края

▪ более 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в том числе депутатов Хабаровской городской Думы, Комсомольской городской Думы, Совета депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, глав города Комсомольск-на-Амуре и Амурского муниципального района и др.