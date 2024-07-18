Вместо срочной службы разрешат работать на заводе

Граждане, которые по каким-то личным причинам не могут проходить срочную службу в армии, могут подать заявление на альтернативную службу. Таких людей отправляют работать на гражданские должности в армии либо в бюджетные организации, например, госпиталя, больницы или колледжи. В Госдуме предлагают включить в это перечень еще и предприятия, выполняющие оборонный заказ.