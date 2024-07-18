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Вместо срочной службы разрешат работать на заводе

В список мест, где можно проходить альтернативную службу, предлагают включить оборонные заводы.

Депутаты Госдумы предлагают разрешить проходить альтернативную военную службу на оборонных заводах.

Граждане, которые по каким-то личным причинам не могут проходить срочную службу в армии, могут подать заявление на альтернативную службу. Таких людей отправляют работать на гражданские должности в армии либо в бюджетные организации, например, госпиталя, больницы или колледжи. В Госдуме предлагают включить в это перечень еще и предприятия, выполняющие оборонный заказ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на многих оборонных заводах не хватает сотрудников. При этом граждане, которые по личным убеждениям не могут брать в руки оружие, могут на подобных предприятиях внести свой вклад в дело защиты страны, считают депутаты.

В России примерно 5% призывников выбирают альтернативные варианты вместо срочной службы. Срок альтернативной службы составляет 18 месяцев на гражданских должностях в армии и 21 месяц на работе в госучреждениях, срочная служба в войсках длится 12 месяцев, пишет «ПГ».