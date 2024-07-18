Секретная служба заметила странности у стрелявшего в Трампа еще за час до ЧП

Сотрудники Секретной службы заметили странности в поведении Мэтью Крукса, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, еще за час до происшествия. Об этом в эфире телеканала NBC News заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.
«Его определили как подозрительного за час до стрельбы», — сказал политик.
По его словам, при себе у Крукса был дальномер и рюкзак, но в какой-то момент Секретная служба потеряла его из виду.
«Никто не взял на себя ответственность», — добавил Баррассо, подчеркнув, что после такого главе ведомства Кимберли Читл следует уйти в отставку.
Напомним, Крукс попытался застрелить Трампа во время митинга в штате Пенсильвания в минувшую субботу. Одна из пуль задела ухо политика. Стрелявшего ликвидировали. Рядом с его телом нашли винтовку AR-15. А в ходе обыска в доме обнаружили ингредиенты для бомб.