Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секретная служба заметила странности у стрелявшего в Трампа еще за час до ЧП

Источник: Российская газета

Сотрудники Секретной службы заметили странности в поведении Мэтью Крукса, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, еще за час до происшествия. Об этом в эфире телеканала NBC News заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

«Его определили как подозрительного за час до стрельбы», — сказал политик.

По его словам, при себе у Крукса был дальномер и рюкзак, но в какой-то момент Секретная служба потеряла его из виду.

«Никто не взял на себя ответственность», — добавил Баррассо, подчеркнув, что после такого главе ведомства Кимберли Читл следует уйти в отставку.

Напомним, Крукс попытался застрелить Трампа во время митинга в штате Пенсильвания в минувшую субботу. Одна из пуль задела ухо политика. Стрелявшего ликвидировали. Рядом с его телом нашли винтовку AR-15. А в ходе обыска в доме обнаружили ингредиенты для бомб.