Секретная служба заметила странности у стрелявшего в Трампа еще за час до ЧП

Напомним, Крукс попытался застрелить Трампа во время митинга в штате Пенсильвания в минувшую субботу. Одна из пуль задела ухо политика. Стрелявшего ликвидировали. Рядом с его телом нашли винтовку AR-15. А в ходе обыска в доме обнаружили ингредиенты для бомб.