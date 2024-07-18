Разработаны взрывные заграждения для уничтожения морских дронов

«Подводные взрывы оказывают более мощное воздействие на объекты, находящиеся на глубине, а это не только дроны, но и торпеды. Таким же образом можно уничтожать диверсантов-подводников противника, если они попытаются прорваться к нашим кораблям», — считает эксперт.