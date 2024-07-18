«Я устал»: Байден набросился на Илона Маска

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал глава Белого дома в личном аккаунте в соцсети X.
К посту он прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая проиллюстрирована снимком Трампа и Маска и призывом «победить» экс-президента.
Маск неоднократно высмеивал Байдена и давал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах.
На этой неделе издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что бизнесмен планирует выделять 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа. Маск назвал эту информацию фейковой.