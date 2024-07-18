В РФ хотят запретить покупку и эксплуатацию глушилок GPS без разрешения Минобороны

Предполагается, что это разрешение надо будет прикладывать к заявке на получение частот для глушилки в ГКРЧ. В документе речь идет о радиоблокираторах, работающих в полосах 1164−1300 МГц и 1559−1610 МГц, с мощностью, которая обеспечивает подавление на дистанциях свыше нескольких десятков и даже сотен метров.
В нижнем диапазоне работают системы радионавигации, используемые военными и гражданскими самолетами, в верхнем — системы спутниковой навигации: американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская Beidou, объяснил «Известиям» один из специалистов в области распределения частот. Очевидно, что применение таких систем не может обходиться без разрешения профильных ведомств, считает он. В то же время, по крайней мере в открытом доступе нет документов, регламентирующих использование глушилок GPS для широкого круга пользователей, утверждает он.
В диапазоне 1559−1610 МГц работают все мировые навигационные системы, которые в том числе используют беспилотные летательные аппараты и средства их подавления, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.
«Эти средства продаются в интернете. Например, устройство ЛПД-801, способное подавить сигнал любой навигационной системы, а также систем управления беспилотниками в полосах 2,4 ГГц или 5,8 ГГц, можно купить за 900−970 тыс. рублей, а схожий “Дрон-1200” — за 160−170 тыс.», — приводит он примеры.
Люди и бизнес на фоне новостей о сбитых над российской территорией беспилотниках стали массово скупать такие устройства, отметил Леонид Коник. Не имея технической квалификации, они способны принести вред другим пользователям радиочастотного спектра — от аэропортов до спецслужб, полагает эксперт.