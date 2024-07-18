В РФ хотят запретить покупку и эксплуатацию глушилок GPS без разрешения Минобороны

В нижнем диапазоне работают системы радионавигации, используемые военными и гражданскими самолетами, в верхнем — системы спутниковой навигации: американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская Beidou, объяснил «Известиям» один из специалистов в области распределения частот. Очевидно, что применение таких систем не может обходиться без разрешения профильных ведомств, считает он. В то же время, по крайней мере в открытом доступе нет документов, регламентирующих использование глушилок GPS для широкого круга пользователей, утверждает он.