Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2024» завершены

Целью совместных учений стало укрепление сотрудничества РФ и КНР, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.