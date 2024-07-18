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Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о стратегии морской безопасности страны. Основными задачами стратегии названы построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.

Источник: AFP 2023

Заявленная цель документа — «эффективное предотвращение и реагирование на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

Среди задач в стратегии указаны:

построение Военно-морских сил Украины со всеми родами войск;

создание противоминной коалиции со странами НАТО;

проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море;

организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности — морских патрулей — в Азово-Черноморском бассейне».

«РБК-Украина» отмечает, что подписанный Владимиром Зеленским документ разрабатывался в течение нескольких лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии — сделать Украину морским государством.

НАТО