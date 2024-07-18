Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины

Заявленная цель документа — «эффективное предотвращение и реагирование на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».
Среди задач в стратегии указаны:
построение Военно-морских сил Украины со всеми родами войск;
создание противоминной коалиции со странами НАТО;
проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море;
организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности — морских патрулей — в Азово-Черноморском бассейне».
«РБК-Украина» отмечает, что подписанный Владимиром Зеленским документ разрабатывался в течение нескольких лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии — сделать Украину морским государством.