Врио губернатора Демешин займётся проблемными школами под Хабаровском

Первый вопрос поступил от жительницы Хабаровского района и касался ремонта многострадальной школы в селе Князе-Волконское. Демешин прямо заявил, что к 1 сентября объект завершить не успеют — здание сильно обветшало и ремонт должен быть всеобъемлющим, чтобы дети могли безопасно учиться.
«Потребовался дополнительный ремонт, чтобы решить проблему с аварийным состоянием здания. Мы выделили 29 млн рублей на текущий ремонт. К началу второй четверти работы завершатся. Вопрос держу на контроле», — ответил врио.
Похожая ситуация с капитальным ремонтом школы в поселке Октябрьский Ванинского района. Готовность объекта сейчас составляет 40% — срок ввода изменился из-за корректировки планов по объекту. Поскольку к 1 сентября ремонт завершить не получится, начальные классы будут обучаться в детском саду поселка Октябрьский, старшие — в школах Ванино. Подвоз детей обеспечат должным образом, заверил Демешин.
Также поступил вопрос о ремонте школы в селе Ильинка Хабаровского района. Демешин пообещал осмотреть образовательное учреждение при личном визите, а также вынести по нему конкретное решение.
«Плохие проекты — больной вопрос для края. Директора школ и главные врачи не должны отвечать за стройки. Этим должны заниматься муниципальные и краевые чиновники. Будем наводить порядок», — сказал глава региона.
Напомним, к первому прямому эфиру врио губернатора края Дмитрия Демешина в соцсетях поступило более 7 тысяч вопросов. Трансляцию посмотрели около 4 тысяч пользователей в онлайн-режиме. Такие прямые линии, отметил врио, будут проводиться регулярно.