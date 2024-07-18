Врио губернатора Демешин займётся проблемными школами под Хабаровском

Во время прямого эфира в социальных сетях врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ответил на вопросы жителей о подготовке школ к новому учебному году. Ситуацию с ремонтом некоторых объектов он поставил на личный контроль, сообщает пресс-служба правительства региона.