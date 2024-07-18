Мэр Хабаровска пообещал досрочно открыть для движения улицу Ленина

— С утра и до вечера специалисты будут трудиться на объекте. Даже в дождь работы должны продолжаться. Для этого дал указания подрядной организации во время непогоды устанавливать тенты и продолжать замену коммуникаций. В срок до 5 августа подрядная организация должна открыть движение на этом участке. Мои заместители будут контролировать качество ремонта, — сказал глава городской администрации Сергей Кравчук.