Мэр Хабаровска пообещал досрочно открыть для движения улицу Ленина

В Хабаровске полным ходом идёт реконструкция участка тепломагистрали ТМ-25, из-за которой с 1 июля текущего года было полностью перекрыто движение транспорта в районе перекрёстка улиц Ленина и Калинина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», полностью завершить ремонт первоначально собирались за 45 дней, однако мэр столицы региона Сергей Кравчук пообещал ускорить процесс и снять все ограничения для горожан до 5 августа.
— С утра и до вечера специалисты будут трудиться на объекте. Даже в дождь работы должны продолжаться. Для этого дал указания подрядной организации во время непогоды устанавливать тенты и продолжать замену коммуникаций. В срок до 5 августа подрядная организация должна открыть движение на этом участке. Мои заместители будут контролировать качество ремонта, — сказал глава городской администрации Сергей Кравчук.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, ремонт требует продолжительного времени, так как делается по сложной технологии. В настоящее время подрядчиком произведен демонтаж старых труб, вдоль улицы Ленина идет монтаж трубопровода и подготовка строительства монолитного канала, в котором будут находиться коммуникации — это позволит уложенным трубам прослужить тридцать лет и более.
Отметим также, что в настоящее время в Хабаровске продолжается ремонтная кампания по нацпроекту "Безопасные качественные дороги. Работы уже завершены на десяти объектах из 33 запланированных на этот год. В настоящее время данные дороги готовят к приёмке. Среди них:
Проезд Сортировочный от улицы Клубной до проспекта 60-летия Октября;
Переулок Полярный от улицы Полярной до улицы Немировича-Данченко;
Переулок Общественный от улицы Полярной до улицы Немировича-Данченко;
Улица Брестская от улицы Некрасова до дома № 102 по улице Брестской;
Улица Шилкинская от дома № 3 до улицы Полярная;
Улица 2-я Портовая;
Улица Пушкина от улицы Ленина до Уссурийского бульвара;
Улица Весенняя от улицы Радищева до улицы Шевчука;
Переулок Волочаевский от улицы Волочаевской до переулка Дзержинского;
Переулок Благодатный.
Сейчас подрядчики ведут ремонтные работы на следующих объектах:
Проспект 60-летия Октября на участке от улицы Машинистов до улицы Аэродромной;
Улица Узловая от дома № 10 до улицы Халтурина;
Улица Портовая от улицы Руднева до улицы Голубкова;
Улица Архангельская;
Улица Рыбинская;
Улица Целинная от улицы Аэродромной до улицы Производственной;
Улица Сучанская от улицы Тихоокеанской до улицы Сибирской;
Улица Хинганская;
Путепроводная развязка улица Ленинградская — проспект 60-летия Октября — Восточное шоссе;
Улица Башенная от улицы Строительной до улицы Малиновского;
Проезд Бригадный;
Улица Ишимская от дома № 35 до дома № 89 по улице Ишимской;
Улица Свирская от улицы Ишимской до дома № 92 по улице Свирской;
Улица Лермонтова от улицы Карла Маркса до дома № 52 по улице Лермонтова;
Улица Черниговская от дома № 1 до дома № 36 по улице Черниговской;
Улица Республиканская от улицы Индустриальной до дома № 32 по улице Республиканской;
Улица Сосновская от улицы Рыбинской до улицы Хинганской;
Улица Батумская от дома № 52 до улицы Орловской.