Четырех бойцов СВО из Иркутской области вернули из плена

Очередной обмен пленными прошел между украинской и российской стороной. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в страну вернулось всего 95 участников спецоперации. В их числе четверо бойцов СВО из Усть-Кута, Зиминского, Качугского и Катангского районов.
— Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших парней. Это сложная и серьезная работа, — отметил глава региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Приангарье посетили представители здравоохранения из Китая. Соглашение о сотрудничестве заключили в детской клинической больнице. Стоит отметить, что Иркутская область и провинция КНР работают вместе уже на протяжении восьми лет.