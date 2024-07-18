Четырех бойцов СВО из Иркутской области вернули из плена

Очередной обмен пленными прошел между украинской и российской стороной. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в страну вернулось всего 95 участников спецоперации. В их числе четверо бойцов СВО из Усть-Кута, Зиминского, Качугского и Катангского районов.