Виталий Хоценко прокомментировал инцидент с высаженной из омского автобуса в ливень девочкой

"Сотрудника транспортного предприятия мы установили. Поручил мэрии города, чтобы провели беседу и объяснили, что выгонять ребенка под ливень, даже если у него нет удостоверения, это как минимум не по-человечески. Также думаю, что будет вполне справедливо, если кондуктор принесет извинения. Контакты мамы передали в мэрию.