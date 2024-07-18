Виталий Хоценко прокомментировал инцидент с высаженной из омского автобуса в ливень девочкой

"Сотрудника транспортного предприятия мы установили. Поручил мэрии города, чтобы провели беседу и объяснили, что выгонять ребенка под ливень, даже если у него нет удостоверения, это как минимум не по-человечески. Также думаю, что будет вполне справедливо, если кондуктор принесет извинения. Контакты мамы передали в мэрию.
Еще хотел бы обратиться к родителям с просьбой контролировать, чтобы у детей всегда были при себе необходимые документы. Это позволит избежать подобных ситуаций", — прокомментировал ситуацию Виталий Хоценко.
В департаменте информационной политики Омска, в свою очередь, заявили, что глава омского дептранса Вадим Кормилец уже связался с мамой девочки и принес ей извинения.
По инциденту назначена служебная проверка в отношении кондуктора, по итогам которой будут сделаны соответствующие выводы, добавили в городской администрации.