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Виталий Хоценко прокомментировал инцидент с высаженной из омского автобуса в ливень девочкой

Вечером среды, 17 июля 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о неприятном инциденте, произошедшем в автобусе № 14. По словам главы региона, в самый разгар ливня кондуктор высадил из автобуса девочку, у которой не было при себе удостоверения школьника.

"Сотрудника транспортного предприятия мы установили. Поручил мэрии города, чтобы провели беседу и объяснили, что выгонять ребенка под ливень, даже если у него нет удостоверения, это как минимум не по-человечески. Также думаю, что будет вполне справедливо, если кондуктор принесет извинения. Контакты мамы передали в мэрию.

Еще хотел бы обратиться к родителям с просьбой контролировать, чтобы у детей всегда были при себе необходимые документы. Это позволит избежать подобных ситуаций", — прокомментировал ситуацию Виталий Хоценко.

В департаменте информационной политики Омска, в свою очередь, заявили, что глава омского дептранса Вадим Кормилец уже связался с мамой девочки и принес ей извинения.

По инциденту назначена служебная проверка в отношении кондуктора, по итогам которой будут сделаны соответствующие выводы, добавили в городской администрации.