В Молдавии рассказали об обострении отношений с Гагаузией и Приднестровьем

Она подчеркнула, что на Гагаузию и Приднестровье, а также на все остальные регионы, которые выражают желание налаживать взаимоотношения с РФ и странами ЕАЭС, оказывается всё больше и больше давления. Вследствие этого у регионов уже с давних пор «нет нормального диалога с властями Молдовы». Кроме того, Кишинев не предпринимает какие-либо попытки по налаживанию диалога с Приднестровьем.