Минздрав ответил на критику о нехватке лекарств для онкобольных

Напомним, ранее общественный фонд «Қазақстан халқына» сделал важное заявление об обеспечении препаратами онкобольных. В фонде напомнили, что с ноября 2023 года обеспечивали онкобольных 15-ю современными таргетными препаратами до их включения в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Однако в конце декабря 2023 года Минздрав выпустил приказ и включил шесть препаратов из этого списка в ГОБМП: «Рибоциклиб», «Абемациклиб», «Апалутамид», «Алектиниб», «Иксазомиб», «Даратумумаб».