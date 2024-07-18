Минздрав ответил на критику о нехватке лекарств для онкобольных

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, обеспечение пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями лекарственными препаратами является их приоритетом.
«Чтобы исключить любые перебои в поставках медикаментов, ведомством определен механизм своевременного предоставления препаратов. Ни один пациент не останется без необходимого лечения», — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе министерства, областными управлениями здравоохранения и онкологическими центрами осуществляется мониторинг ситуации.
Напомним, ранее общественный фонд «Қазақстан халқына» сделал важное заявление об обеспечении препаратами онкобольных. В фонде напомнили, что с ноября 2023 года обеспечивали онкобольных 15-ю современными таргетными препаратами до их включения в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Однако в конце декабря 2023 года Минздрав выпустил приказ и включил шесть препаратов из этого списка в ГОБМП: «Рибоциклиб», «Абемациклиб», «Апалутамид», «Алектиниб», «Иксазомиб», «Даратумумаб».