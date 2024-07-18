Мэр Иркутска выступил с докладом на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ

«Принципиально важные вопросы были вынесены на обсуждение. На площадке Совета у представителей муниципального сообщества есть возможность напрямую общаться с федеральными чиновниками, которые разрабатывают меры господдержки, новые национальные проекты. Такой диалог очень важен, потому что учитывается практический опыт и их применение на территориях. Огромное спасибо Совету Федерации, ВАРМСУ, Аппарату Президента за то, что мы имеем такие возможности и инструменты, которые помогают нам развиваться. Отдельно отмечу поддержку на уровне региона. Решения, которые сегодня принимаются губернатором Игорем Кобзевым, способствуют улучшению жизни в муниципалитетах, в том числе в Иркутске. Будем и дальше продолжать взаимодействие по разным направлениям деятельности», — отметил Руслан Болотов.