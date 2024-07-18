Мэр Иркутска выступил с докладом на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ

Темой обсуждения стала государственная поддержка социально-экономического развития муниципальных образований в современных условиях (актуальные вопросы, механизмы, формы).
«Оказание поддержки муниципалитетам, особенно в нынешних реалиях, остается одним из наиболее важных вопросов для государства. Меры должны быть направлены на повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований, обеспечение финансовой устойчивости и самостоятельности местных бюджетов, развитие человеческого потенциала, защиту интересов органов местного самоуправления. В этом направлении была проведена большая работа, наш комитет принимал в ней активное участие», - открыл заседание председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
Выступая с докладом, Руслан Болотов рассказал об инструментах господдержки социально-экономического развития муниципалитетов. Это участие в национальных проектах, инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, инициативное бюджетирование и другие механизмы, которые сегодня успешно реализуются в Иркутске.
«Озвучил коллегам несколько предложений. Считаю, что необходимо продлить практику по замещению коммерческого долга бюджетными кредитами. Также важно, чтобы муниципалитеты участвовали в разработке государственной концепции в области местного самоуправления. Большое значение имеет создание в составе Правительства РФ органа, комплексно отвечающего за развитие муниципалитетов. Еще один значимый аспект — проведение инвентаризации полномочий местных властей, предусмотренных федеральными законами. Кроме того, следует вернуть ряд полномочий органам местного самоуправления», — цитирует Руслана Болотова пресс-служба мэрии Иркутска.
«Мне очень понравился доклад Руслана Болотова. Все коллеги, кто бывал в Иркутске, говорят, что город меняется, многое в нем делается, отмечают правильный подход к поставленным задачам. Спасибо, что рассказали про транспортный проект, который реализуется, и люди, действительно, все видят результат», — прокомментировал сенатор РФ от Владимирской области Андрей Шохин.
В своем выступлении сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева напомнила, что Ассоциация объединяет 18 тысяч глав муниципальных образований, 4,5 млн муниципальных служащих.
«Для нас очень значима поддержка Совета Федерации как палаты регионов. Приглашаю вас на площадку ВАРМСУ. Мы вместе с вами. Хотелось бы, чтобы сенаторы нам помогали. Нужно помнить, что Президент РФ впервые в истории страны обозначил муниципальное сообщество как самый близкий уровень власти к людям. Руслан Болотов как один из руководителей крупных городов, а именно Иркутска, подтвердит, что мы готовы вместе объединиться ради достижения цели», — сказала Ирина Гусева.
В ходе заседания Андрей Шевченко подвел итоги деятельности Совета. Так, установлены дополнительные гарантии прав муниципалитетов при осуществлении переданных государственных полномочий. Теперь при определении объема субвенций должны учитываться все затраты, связанные с организацией исполнения таких полномочий. Кроме того, при осуществлении переданных полномочий муниципалитеты будут отвечать исключительно в пределах предоставленных субвенций. Данные правила начнут действовать с 1 января 2025 года.
Следующая важная мера — закрепление в законе статуса и полномочий Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Согласно новым нормам Ассоциация организует взаимодействие муниципалитетов, советов и иных объединений муниципальных образований для защиты их общих интересов. Кроме того, Ассоциация будет готовить и представлять в Правительство России ежегодный доклад о состоянии и развитии местного самоуправления.
Также речь шла о новых национальных проектах. Один из них — «Инфраструктура для жизни». Его основная цель — обеспечить граждан жилищной, транспортной, социальной, коммунальной инфраструктурой нового качества, что непосредственно связано с деятельностью органов местного самоуправления.
Необходимо расширить перечень мероприятий в госпрограммах, по которым предоставляется поддержка в виде софинансирования.
«Очень важный вопрос — повышение самостоятельности местных бюджетов. На прошлой неделе СФ одобрил закон о введении так называемого “туристического налога”. Это хорошая мера, направленная на повышение доходов местных бюджетов», — добавил Андрей Шевченко.
В завершении мероприятия Андрей Шевченко поблагодарил всех участников заседания. В ближайшее время будет подготовлен итоговый документ, который направят всем сенаторам.
«Принципиально важные вопросы были вынесены на обсуждение. На площадке Совета у представителей муниципального сообщества есть возможность напрямую общаться с федеральными чиновниками, которые разрабатывают меры господдержки, новые национальные проекты. Такой диалог очень важен, потому что учитывается практический опыт и их применение на территориях. Огромное спасибо Совету Федерации, ВАРМСУ, Аппарату Президента за то, что мы имеем такие возможности и инструменты, которые помогают нам развиваться. Отдельно отмечу поддержку на уровне региона. Решения, которые сегодня принимаются губернатором Игорем Кобзевым, способствуют улучшению жизни в муниципалитетах, в том числе в Иркутске. Будем и дальше продолжать взаимодействие по разным направлениям деятельности», — отметил Руслан Болотов.